Juventus-Bologna: orario, formazioni e come seguire il match in tv e streaming

La Juventus torna protagonista nella 15ª giornata di Serie A, affrontando oggi, sabato 7 dicembre, il Bologna all’Allianz Stadium. I bianconeri cercano di ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro il Lecce e migliorare la loro posizione in classifica, attualmente sesti con 26 punti, sei lunghezze di distacco dal Napoli capolista. Anche il Bologna, ottavo con 21 punti, punta a risalire la graduatoria sotto la guida di Italiano.

Orario e formazioni previste

La sfida è fissata per le ore 18. Le probabili formazioni vedono entrambe le squadre schierate con il modulo 4-2-3-1:

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Juventus-Bologna

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguirlo sia in streaming sulla piattaforma sia attraverso smart tv compatibili.

