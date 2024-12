Malattia misteriosa in Congo: sintomi, indagini e misure di prevenzione

La Repubblica Democratica del Congo affronta un'emergenza sanitaria a causa di una malattia misteriosa che ha già causato diversi decessi. Identificata nella zona rurale di Panzi, nella provincia di Kwango, questa patologia, ancora senza diagnosi definitiva, presenta sintomi come febbre, mal di testa, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Situata a oltre 700 km dalla capitale Kinshasa, Panzi è considerata l'epicentro dell'epidemia.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha inviato un team di esperti per studiare le possibili cause della malattia X. Secondo quanto dichiarato, un agente patogeno respiratorio, come l'influenza o il Covid-19, è tra le ipotesi sotto esame. Altri microrganismi, come malaria e morbillo, sono anch'essi oggetto di indagine. I test di laboratorio sono in corso e fino alla loro conclusione l'origine della malattia rimane sconosciuta.

Gli esperti sul campo stanno distribuendo medicinali essenziali e kit diagnostici per analizzare rapidamente i campioni. Sono in corso attività di sensibilizzazione delle comunità locali, indagini epidemiologiche e ricerche attive di nuovi casi per contenere il contagio. L’Oms assicura che ulteriori informazioni saranno rese disponibili man mano che emergeranno nuovi dati.

Anche l'Italia ha innalzato il livello di attenzione. Le Usmaf, uffici del Ministero della Salute responsabili del controllo sanitario ai confini, hanno ricevuto notifiche ufficiali dalle autorità sanitarie internazionali. Nonostante l'assenza di voli diretti tra l'Italia e il Congo, le misure cautelative includono il monitoraggio costante e l'intensificazione dei controlli sanitari. Maria Rosaria Campitiello, responsabile del Dipartimento di Prevenzione, ha dichiarato che, pur non essendoci allarmismi, la situazione richiede attenzione e una vigilanza attiva.

L’Oms e le autorità locali continuano a collaborare per identificare la causa della malattia e prevenire ulteriori decessi.

Allerta sanitaria in Italia per malattia sconosciuta in Congo: intensificati i controlli in porti e aeroporti - L'Italia ha innalzato il livello di attenzione nei porti e negli aeroporti in risposta a una misteriosa malattia che ha causato oltre 70 decessi nella Repubblica Democratica del Congo. Le Usmaf, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, sono state allertate, sebbene non esistano voli diretti tra i due Paesi.

Epidemia Mortale in Congo: 79 Decessi per Malattia Sconosciuta con Sintomi Influenzali - Una misteriosa malattia ha causato almeno 79 decessi nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del Congo, tra il 10 e il 25 novembre 2024. Le vittime, principalmente adolescenti tra i 15 e i 18 anni, presentavano sintomi simili all'influenza, tra cui febbre alta, mal di testa, tosse, difficoltà respiratorie e anemia.

Guselkumab: risultati promettenti per il trattamento di colite ulcerosa e malattia di Crohn - Guselkumab, un anticorpo monoclonale umano che inibisce selettivamente la subunità p19 dell'interleuchina 23 (IL-23), ha mostrato efficacia e sicurezza nel trattamento della colite ulcerosa e della malattia di Crohn, condizioni che in Italia colpiscono circa 250.