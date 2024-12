Inter-Parma: Orario, Probabili Formazioni e Dove Vederla in TV

Dopo l'interruzione al 17° minuto contro la Fiorentina per l'emergenza medica riguardante Edoardo Bove, l'Inter torna in campo ospitando il Parma nel primo anticipo della 15ª giornata di Serie A. Oggi, venerdì 6 dicembre, alle 18:30, i nerazzurri affronteranno a San Siro i gialloblù di Fabio Pecchia, reduci da una significativa vittoria contro la Lazio. L'Inter si presenta con 28 punti, quattro in meno del Napoli capolista e tredici in più del Parma, attualmente undicesimo.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Dove Vederla in TV

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite l'app DAZN disponibile su Smart TV, console di gioco, dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oltre che su PC, tablet e smartphone.

