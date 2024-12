Atalanta-Milan: orario, formazioni e dove vederla in tv oggi 6 dicembre

Il Milan torna in Serie A dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo e affronta l’Atalanta oggi, venerdì 6 dicembre, alle 20:45 al Gewiss Stadium. I nerazzurri di Gasperini sono in gran forma, al secondo posto con 31 punti, a -1 dal Napoli capolista, mentre i rossoneri si trovano settimi con 22 punti e una partita da recuperare contro il Bologna.

Fonseca ripropone la formazione titolare, con il tridente Pulisic-Morata-Leao in attacco. Per l’Atalanta resta un dubbio sulla trequarti: De Ketelaere è in vantaggio su Pasalic.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Il big match sarà trasmesso in diretta su Dazn e su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251).

