Al Bano escluso da Sanremo 2025: Con il Festival ho chiuso

Al Bano ha espresso la sua delusione per l'esclusione dal Festival di Sanremo 2025, dichiarando: "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo". Pur evitando di commentare direttamente la decisione del direttore artistico Carlo Conti, il cantante ha ribadito: "Continuerò a dire 'no comment' fino alla morte".

Ricordando le sue quindici partecipazioni al Festival, Al Bano ha menzionato che Amadeus, nel 2023, gli aveva promesso la possibilità di gareggiare l'anno successivo se avesse partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri, promessa poi non mantenuta. Concludendo, ha affermato: "Sanremo è stato il mio grande amore, hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio".

Sanremo 2025, la serata cover come Tinder: caccia al match tra i Big in gara - La serata delle cover di Sanremo 2025, annunciata come una possibilità dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, si è trasformata in una sfida concreta dietro le quinte del festival. I duetti tra i Big in gara stanno generando un'atmosfera da "dating app", con management e artisti alla ricerca del match perfetto.

Jannik Sinner rifiuta Sanremo: Ho cose migliori da fare - Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha dichiarato apertamente di non avere intenzione di partecipare al Festival di Sanremo. Durante i Supertennis Awards di Milano, evento dedicato ai successi del tennis azzurro, l’altoatesino ha risposto a Piero Chiambretti in modo diretto: "A Sanremo? Non penso di andarci.

Sanremo 2025: polemiche sui testi delle canzoni e appelli contro contenuti violenti - Il Codacons ha richiesto di esaminare in anteprima i testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025, esprimendo preoccupazione per la possibile presenza di contenuti sessisti o violenti. L'associazione ha inoltre invitato i rapper Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè a ritirare dalle piattaforme musicali e dal web i brani precedenti che contengono testi offensivi nei confronti delle donne o che potrebbero incitare alla violenza.