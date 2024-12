Sanremo 2025, la serata cover come Tinder: caccia al match tra i Big in gara

La serata delle cover di Sanremo 2025, annunciata come una possibilità dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, si è trasformata in una sfida concreta dietro le quinte del festival. I duetti tra i Big in gara stanno generando un'atmosfera da "dating app", con management e artisti alla ricerca del match perfetto. La decisione risponde a due necessità principali: ridurre la durata della serata del venerdì, resa complessa dai 30 Big in gara e dai due finalisti delle Nuove Proposte, e contenere i costi sostenuti dalle case discografiche per ospiti esterni.

Tra le ipotesi di accoppiata, spicca quella tra Fedez ed Emis Killa, amici e già collaboratori nella hit Sexy Shop. Altre possibilità coinvolgono Francesca Michielin, vicina a un duetto con Olly per via del management condiviso, e Massimo Ranieri, che potrebbe optare per un omaggio a Napoli con The Kolors o Rocco Hunt. Non mancano le suggestioni di match generazionali, come quello tra Rkomi ed Elodie, o collaborazioni sorprendenti, come Achille Lauro con Rose Villain o Giorgia.

Anche i manager degli artisti stanno esplorando opzioni inaspettate: Shablo, invece di scegliere uno dei suoi collaboratori, potrebbe puntare su Clara; Irama e Rose Villain potrebbero proporre un duetto affiatato, mentre Bresh e Joan Thiele potrebbero unire sound e premi. Brunori Sas e Lucio Corsi, grazie al loro stile poetico, potrebbero creare un momento memorabile, magari con il contributo di Simone Cristicchi o i Coma_Cose.

Tra i possibili duetti ironici, Serena Brancale potrebbe affiancare Francesco Gabbani, mentre i Modà potrebbero puntare su Sara Toscano, ripetendo il successo del passato con Emma Marrone. L'attesa maggiore, però, è per le scelte di Achille Lauro, che potrebbe sorprendere con una rivisitazione audace di classici o un set trasgressivo.

