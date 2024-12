Red Dead Online: stagione delle feste con Chiamata alle armi festiva

Inoltre, bonus per Naturalisti tra cui ricompense triple sulle vendite di campioni, abito delle feste ispirato dalla community e altro...

La neve ricopre il paesaggio e i sentieri tortuosi: inizia con una gentile spolverata prima di diventare un'abbondante nevicata. Lo spirito delle feste abbonda nella frontiera con luci, decorazioni sugli alberi e tanto altro.

RDO$, PE e Oro doppi in Chiamata alle armi festiva

L'armistizio delle feste dovrebbe essere sacro, ma dei criminali non ci si può fidare. Proteggi barricate e insediamenti decorati nel West: dal ranch Adler a Rhodes e affronta ondate di criminali e canaglie in Chiamata alle armi festiva e ottieni RDO$, PE e Oro doppi.

Inoltre, partecipa a Chiamata alle armi festiva con una Posse permanente per ricevere la Mappa del tesoro: riva del San Luis e raggiungi l'ondata 5 per ricevere il Soprabito a tubo invernale rosso, entrambi fino al 6 gennaio.

RDO$, PE e PE del Ruolo tripli sulle vendite di campioni per Naturalisti

Raccogli con attenzione campioni di fauna selvatica o scatta foto dalla distanza per aiutare la ricerca di Harriet Davenport e ottenere RDO$, PE e PE del Ruolo tripli sulle vendite di campioni. Completando una vendita di campioni entro il 6 gennaio, otterrai una ricompensa per una Carta abilità gratuita.

RDO$ e PE tripli nelle missioni Free Roam

Aiuta viaggiatori, sconosciuti e volti noti provenienti direttamente dalla modalità Storia di Red Dead Redemption 2 per ottenere RDO$ e PE tripli nelle missioni Free Roam fino al 6 gennaio.

Abbigliamento a tempo limitato

Non perdere l'occasione di ottenere abbigliamento a tempo limitato disponibile nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co. e dai sarti:

Stivali Calhoun | Giacca Macbay | Scarpe Salter | Giacca Benbow

RDO$ e PE doppi nella Serie in evidenza

Fai abbassare la cresta a famigerati fuorilegge e difendi il territorio nella Serie in evidenza. Inizia con due settimane di serrate modalità estreme, poi tuffati in due settimane consecutive di serie delle feste per ottenere RDO$ e PE doppi:

3-9 dicembre: Serie di Sparatorie (Estrema)

10-16 dicembre: Corsa alle armi a squadre (Estrema)

17-23 dicembre: Serie festiva 1

24 dicembre - 6 gennaio: Serie festiva 2

Ricompense settimanali e mensili

Gioca a Red Dead Online entro il 6 gennaio per ottenere una ricompensa per un accessorio gratuito e 3 Filetti di manzo di prima qualità. Questo mese, dai la caccia a un animale leggendario per ottenere i Chaps Shaffer bianchi. Inoltre, accedi tra il 10 dicembre e il 6 gennaio per ottenere la Variante Invernale dell'Evans a ripetizione.

3-9 dicembre: ottieni un campione di un animale leggendario per ricevere i Guanti di pelliccia rossi

10-16 dicembre: completa tre sfide giornaliere per ricevere un'offerta per uno sconto del 50% su un box della stalla

17-23 dicembre: vinci nella Serie in evidenza per ottenere la Tuba con piume rossa

24-30 dicembre: completa tre Sfide dei Ruoli per ricevere la Mappa del tesoro: Citadel Rock

31 dicembre - 6 gennaio: raggiungi l'ondata 5 in Chiamata alle armi festiva per ricevere un'offerta per uno sconto del 50% su una Bandoliera doppia

Ricompense delle feste

Celebra le feste in Red Dead Online giocando dal 24 al 30 dicembre per ricevere il Soprabito Torranca verde. Accogli il nuovo anno accedendo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio per ricevere una ricompensa per reimpostare l’Onore gratis, una emote gratuita e un Tonico dimagrante.

Dal 10 dicembre al 6 gennaio, gli armaioli si lasciano trasportare dallo spirito delle feste eliminando la restrizione di rango sul Fucile a canna liscia Krampus. I giocatori possono accedere durante lo stesso periodo per mettere le mani sulla Variante Invernale dell'Evans a ripetizione.

Tutte le offerte e le ricompense saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento.

Abito ispirato dalla community

Immergiti nella stagione con questo elegante completo bianco, confezionato con cura dall’utente YouTube Addie. Perfetto per attraversare i paesaggi innevati e affrontare i climi più rigidi, questo completo fornisce stile e calore, stringendoti nel suo caldo abbraccio. Puoi trovare ogni elemento del completo dai sarti aderenti o ordinandolo direttamente dal Catalogo Wheeler, Rawson and Co.:

Cappello di zibellino

Cravattino elegante

Guanti da città

Camicia comune (uomo), Camicetta Iniesta (donna)

Soprabito Irwin (uomo), Giacca Ballard (donna)

Pantaloni Martindale (uomo), Pantaloni aderenti (donna)

Stivali sportivi (uomo), Stivali Watonga (donna)

