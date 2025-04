Red Dead Online: Bonus commercianti

I Commercianti faranno faville con i bonus per i Ruoli di questo mese in Red Dead Online

Ricompense triple nelle vendite da Commerciante ne La via del commercio, Oro aggiuntivo nella Serie in evidenza, nelle Sfide giornaliere e molto altro

Rifornisci la frontiera di pelli e altri articoli... al giusto prezzo, ovviamente. Svuota il tuo inventario e ottieni RDO$, PE e PE del Ruolo tripli nelle vendite da Commerciante, trasformando il duro lavoro in solidi guadagni. Tieni alta l'ambizione e completa almeno cinque vendite per ottenere una ricompensa per un paio di stivali gratuiti.

Nel frattempo, difendendo un treno che trasporta dei carichi preziosi e tenendo a bada i predoni nell'evento Free Roam La via del commercio, otterrai RDO$ e PE tripli.

Completa tutte le Sfide giornaliere per ottenere Oro doppio

Non interrompere la serie positiva e completa tutte le Sfide giornaliere. Che tu voglia cacciare, creare oggetti o andare a caccia di taglie, ogni incarico ti avvicina a ricompense ancora più grandi con Oro doppio per il completamento fino al 28 aprile.

Oro, RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza

Sfreccia nelle gare, affina la tua precisione in una resa dei conti con arco e frecce e altre sfide adrenaliniche nella rotazione della Serie in evidenza di questo mese:

1-7 aprile: Serie di gare

8-14 aprile: Serie Arco e frecce

15-21 aprile: Serie di gare 2

22-28 aprile: Serie di conflitti – Gare al bersaglio libere e Invasione

Inoltre, piazzati nei primi tre posti di qualsiasi gara questo mese per ottenere un'offerta per 8 Lingotti d'Oro di sconto su qualsiasi articolo dei Ruoli.

Sfide e ricompense

Accedi a Red Dead Online durante questo mese per riscattare i Guanti da bosco bianchi.

Fermati al negozio di Gus per ottenere l'Emote Che piacere e mangia abbondantemente completando la ricetta giornaliera di Cripps per ottenere una Ricompensa per la Mappa del Tesoro del Campo Guerra Civile, tutto disponibile fino al 28 aprile.

Completa queste sfide ogni settimana per ricevere ancora più ricompense:

1-7 aprile: completa cinque Sfide giornaliere per ricevere la Bandoliera doppia Carbow beige

8-14 aprile: crea due oggetti al tuo accampamento per ricevere il Cappello Lister nero

15-21 aprile: completa tutte le Sfide giornaliere da Commerciante in un giorno di questa settimana per ricevere la Giacca Charro (uomo) nera o il Soprabito Clymene (donna) nero

22-28 aprile: i Commercianti di rango 20 o i Commercianti che aumentano di cinque ranghi riceveranno il Gilet Morales

Abiti in edizione limitata di nuovo disponibili

Non perdere l'occasione di ottenere la Tuba con piume, i Pantaloni Concho, il Soprabito da mattina, il Soprabito Torranca e il Gilet Ortega, ora nuovamente disponibili dai sarti e nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 28 aprile.

Abito gratuito ispirato dalla community

Affronta qualsiasi terreno con stile con il completo progettato dallo YouTuber AMGaming adatto sia alle strade di città sia alle paludi più umide. Al centro di questo look c'è il Gilet Ortega a tempo limitato, disponibile fino al 28 aprile. Raccogli gli elementi di questo completo presso i sarti o dal catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello di alligatore

Camicia Lautnip (uomo), Camicetta Goodale (donna)

Gilet Ortega

Pantaloni Lightfoot

Stivali Strickland

Sconti

Questo è il momento perfetto per riposarsi con il 50% di sconto su bandiere, temi e cani per l'accampamento. Inoltre, sono state azzerate tutte le tariffe per l'allestimento e lo spostamento dell'accampamento fino al 28 aprile, rendendo più facile che mai costruire un accampamento che ti faccia sentire a casa.

