Anno nuovo con Red Dead Online: Blood Money e i bonus per i Collezionisti

La nascente scena criminale della frontiera paga profumatamente questo mese in Red Dead Online con i Lavori di Blood Money che forniscono RDO$, Oro e PE tripli. Inoltre, affronta i contratti di Blood Money per ottenere RDO$ e PE doppi fino al 3 febbraio.

Come bonus aggiuntivo, completa qualsiasi Lavoro di Blood Money entro il 3 febbraio per ricevere un paio di eleganti Pantaloni con legacci blu.

Con l'arrivo del nuovo anno, è giunto il momento di lasciarsi alle spalle la tradizione per esplorare e andare in cerca di opportunità. E non c'è posto migliore per farlo della frontiera dei cinque Stati, con tanto di costi azzerati per il Viaggio rapido per andare all'avventura.

RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam

Vai alla ricerca degli eventi Free Roam durante il tuo viaggio attraverso la frontiera. Partecipando otterrai RDO$ e PE tripli fino al 3 febbraio. Completa un round degli eventi Free Roam Sciacallaggio o Uovo di condor per ricevere una Ricompensa per una Mappa: Gioielli smarriti da Collezionista e arricchiere l’offerta.

Ricompense doppie sulle vendite di set da Collezionista

Consegna set completi da Collezionista a Madame Nazar per soddisfare la sua fame di manufatti rari e otterrai generose ricompense con RDO$, PE del Ruolo e PE doppi sulle Vendite di set da Collezionista.

PE del Ruolo tripli per la scoperta di oggetti collezionabili

I Collezionisti più curiosi non devono lasciarsi scappare i tesori nascosti per ottenere PE del Ruolo tripli scoprendo oggetti collezionabili. Trova due fossili durante questo mese per ottenere anche degli Stivali Calhoun viola.

Tornano i capi d’abbigliamento a tempo limitato

Completa delle attività questo mese per mettere le mani su una serie di capi d'abbigliamento a tempo limitato di nuovo disponibili. Puoi anche tenere d'occhio i Chaps Shaffer, il Cappello da cosacco, la Tuba di armadillo e il Soprabito Eberhart che tornano sulle pagine del catalogo Wheeler, Rawson, & Co.

Serie in evidenza

Dimostra la tua tenacia nella Serie estrema in evidenza: proteggi il tuo territorio, respingi i piantagrane e scaccia gli intrusi durante quattro settimane di azione incessante:

7-13 gennaio: Ultimo superstite (Estrema)

14-20 gennaio: Nemico pubblico (Estrema)

21-27 gennaio: Caccia all'uomo (Estrema)

28 gennaio - 3 febbraio: Scorribanda (Estrema) e Bottino di guerra (Estrema)

Ricompense settimanali e mensili

Inizia il nuovo anno con il piede giusto. Gioca a Red Dead Online da ora al 3 febbraio per ricevere una ricompensa di 25 Titoli di Capitale e il Cappello Manteca blu.

7-13 gennaio: completa qualsiasi evento Free Roam per ricevere una ricompensa per un cambio d'aspetto gratuito

14-20 gennaio: scopri tre oggetti collezionabili per ricevere una ricompensa per la Mappa del tesoro: Lago Isabella

21-27 gennaio: sali di rango cinque volte o raggiungi il rango 20 come Collezionista per ricevere i Mini chaps in pelle grigi

28 gennaio - 3 febbraio: completa tutte le sfide giornaliere da Collezionista per due giorni di seguito per ricevere la Giacca Macbay grigia

Abito gratuito ispirato dalla community

L’utente YouTube Brute*VS ha progettato questo abito per essere comodo e versatile. Resistenti pantaloni da lavoro, chaps solidi e una calda giacca in lana di pecora formano un abito perfetto per affrontare le strade fangose di Valentine. Puoi trovare tutti i capi d'abbigliamento e gli accessori per completare quest'abito gratuitamente dai sarti locali o nel catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello da giocatore

Giacca in lana di pecora

Camicione con colletto (uomo), Camicetta colletto ampio (donna)

Guanti da lavoro

Pantaloni da lavoro da sella imbottiti

Chaps Alvarado

Stivali Tornado

Sconti sui cavalli

Non esiste un legame come quello tra un cavaliere e il suo fidato destriero: stabilisci un rapporto speciale con il 40% di sconto sui cavalli Bretoni e Mustang alle stalle, oltre a un serie di sconti su abiti e altro, fino al 3 febbraio.

Red Dead Online: Blood Money disponibile ora! - Assapora il crimine civilizzato della frontiera americana con rapine, estorsioni e altre attività illecite in Red Dead Online: Blood Money. Blood Money offre una valanga di nuovi impieghi criminali, disponibili per tutti nel mondo di Red Dead Online, in cui ognuno porta a ricompense sempre più grandi.