Red Dead Online: opportunità alla frontiera

Bonus su tutte le missioni Caccia alla taglia. Oro e PE tripli nelle missioni di La terra delle opportunità, regali di San Valentino e altro

Questo mese fioccano le opportunità per i Cacciatori di taglie, che possono ottenere ricompense aggiuntive e lasciare la propria impronta nel West. Dai la caccia a taglie sfuggenti in missioni Taglia leggendaria e ricercati famigerati per ottenere RDO$, Oro e PE tripli. Anche le missioni Caccia alla taglia normali forniscono RDO$ e PE del Ruolo tripli a chi risponde alla chiamata della giustizia di frontiera.

Scala i ranghi del Ruolo da Cacciatore di taglie per sbloccare tesori esclusivi: accedi e raggiungi il livello 30 entro il 3 marzo per ottenere gli Speroni barocchi Vaquero rossi. Dimostra la tua determinazione completando tutte le sfide giornaliere dei Cacciatori di taglie di qualsiasi giorno entro il 3 marzo e otterrai l'ardito Cappello Menasco rosso come segno del tuo impegno.

RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam Caccia grossa e Caccia in branco

Salta in sella, prendi la mira e arma il cane partecipando agli eventi Free Roam Caccia grossa e Caccia in branco per ottenere RDO$ e PE tripli.

Inoltre, partecipando a uno qualsiasi di questi due eventi entro il 3 marzo, otterrai il 50% di sconto su una Bandoliera doppia.

Oro e PE tripli nelle missioni di La terra delle opportunità

Metti alla prova il tuo onore aiutando, insieme agli altri fuorilegge, la vedova Jessica LeClerk e la sua guardia del corpo Horley a cercare giustizia nelle missioni di La terra delle opportunità. Supporta la causa e ottieni Oro e PE tripli per i tuoi sforzi.

Ricompense della settimana di San Valentino

Gioca a Red Dead Online durante la settimana di San Valentino (dall'11 al 17 febbraio) per ricevere l'adorabile Soprabito Irwin rosa. Completa la missione Amore e onore per ricevere 50 frecce traccianti e uno sconto del 50% sull'arco migliorato.

RDO$ e PE doppi nelle Serie in evidenza

Lanciati in azione con le Serie in evidenza di questo mese, la posta in gioco è altissima, i combattimenti sono intensi e PE e RDO$ sono raddoppiati fino al 3 marzo.

Inoltre, vinci nelle Serie in evidenza durante questo mese per ricevere uno sconto del 40% su un articolo per Cacciatori di taglie Affermati o Provetti.

4-10 febbraio: Serie Invasione (Estrema)

11-17 febbraio: Serie Pro (Estrema)

18-24 febbraio: Serie letale (Estrema)

25 febbraio - 3 marzo: Si salvi chi può (Estrema)

Torna abbigliamento a tempo limitato

Partecipa alle attività per tutto il mese e riscatta capi di abbigliamento a tempo limitato selezionati, tra cui il Cappello di alligatore, la Giacca Porter, il Corsetto Chambliss, la Gonna con orlo rialzato e la Bandoliera doppia Carbow, che tornano tra le pagine del catalogo Wheeler, Rawson & Co. fino al 3 marzo.

Ricompense settimanali

I Cacciatori di taglie possono consegnare settimanalmente i fuorilegge per ricevere questi capi di abbigliamento e mappe del tesoro:

4-10 febbraio: consegna una taglia leggendaria per ricevere gli Stivali Strickland neri e rossi

11-17 febbraio: sali di rango cinque volte o raggiungi almeno il livello 20 nel Ruolo di Cacciatore di taglie per ricevere una mappa del tesoro di Hill Haven ovest

18-24 febbraio: consegna una taglia leggendaria per ricevere il Soprabito Fernwater rosso

25 febbraio - 3 marzo: sali di rango cinque volte o raggiungi almeno il livello 20 nel Ruolo di Cacciatore di taglie per ricevere una mappa del tesoro di O'Creagh's Run

Abito gratuito ispirato dalla community

Porta il romanticismo di San Valentino nel selvaggio West nei panni di un elegante look da Cacciatore di taglie creato da First-Dragonfruit-78 nel subreddit r/reddeadfashion. Questo completo combina uno stile mozzafiato con tanto spazio per il tuo arsenale. Ottieni gratuitamente tutti i capi per ricreare questo incredibile completo dai sarti locali o dal catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Soprabito da mattina

Fazzoletto stretto

Camicia alla francese (uomo)

Gilet sfarzoso (uomo), Corsetto Chambliss (donna)

Pantaloni Martindale (uomo), Pantaloni da bandito (donna)

Stivali Dunsinnan (uomo), Stivali Watonga (donna)

Sconti per Cacciatori di taglie

Questo mese, preparati al più difficile dei bersagli con una serie di sconti per Cacciatori di taglie, tra cui 40% di sconto sul Lazo rinforzato e altro.

