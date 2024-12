Epidemia Mortale in Congo: 79 Decessi per Malattia Sconosciuta con Sintomi Influenzali

Una misteriosa malattia ha causato almeno 79 decessi nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del Congo, tra il 10 e il 25 novembre 2024. Le vittime, principalmente adolescenti tra i 15 e i 18 anni, presentavano sintomi simili all'influenza, tra cui febbre alta, mal di testa, tosse, difficoltà respiratorie e anemia.

Il Ministero della Salute congolese ha riferito che oltre 300 persone sono state infettate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inviato una squadra di esperti per valutare la situazione, considerata preoccupante dalle autorità locali.

L'infettivologo Matteo Bassetti ha dichiarato all'Adnkronos Salute: "Speriamo bene perché l'ultima volta dal Congo è arrivata l'Ebola. Pare che i sintomi siano simili all'influenza. L'OMS si sta muovendo e dobbiamo ancora capire bene; magari non è nulla di preoccupante".

Il virologo Roberto Burioni ha commentato su X: "Una malattia sconosciuta di probabile origine infettiva ha ucciso 79 persone in Congo. Quadro clinico strano (anemia), non mi piace. Per carità nessun panico, ma attenzione. Nel mondo moderno i virus - come abbiamo visto - si spostano molto velocemente".

Le autorità sanitarie locali hanno consigliato alla popolazione di evitare contatti con i corpi dei defunti per prevenire possibili contagi e hanno richiesto assistenza medica internazionale per affrontare la crisi.

La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti man mano che emergono nuove informazioni.

