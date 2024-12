Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la crisi è alle spalle? Il viaggio a Miami segna una possibile riconciliazione

La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe aver superato la crisi che l'aveva colpita recentemente. Come riportato dal Corriere della Sera, il viaggio di Sinner a Miami per il 26esimo compleanno di Kalinskaya sembra segnare la fine dei problemi sentimentali tra i due.

Il viaggio, avvenuto il 2 dicembre scorso, non è stato annunciato sui social, e per Sinner è stato un breve blitz, visto l'impegno del giorno successivo al Gran Galà del tennis di Milano.

La coppia, che aveva ufficializzato la relazione a maggio durante il Roland Garros, aveva poi visto susseguirsi voci di una crisi, soprattutto dopo l'assenza della tennista russa alle ATP Finals di Torino, dove Sinner aveva trionfato, accompagnata dal gesto di "defollow" sui social. Il recente viaggio a Miami potrebbe essere il segnale di una riconciliazione tra i due.

