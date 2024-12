Meteo, allerta maltempo in Italia: pioggia, temporali e venti forti al Centro-Sud

Pioggia e temporali colpiscono il Centro-Sud Italia, dove oggi, giovedì 5 dicembre, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Si prevedono venti settentrionali molto intensi sul Lazio, con raffiche che raggiungeranno la forza di burrasca sui settori costieri e montuosi. Mareggiate sono attese lungo le coste esposte.

Condizioni analoghe interessano la Campania e la Sicilia, in particolare i settori occidentali, dove sono previste raffiche di vento fino a burrasca. Anche in queste aree sono segnalate mareggiate significative. Il bollettino meteo segnala inoltre venti forti con rinforzi locali su gran parte del territorio regionale.

Per oggi è stata valutata un'allerta arancione per rischio idrogeologico nei settori centrali e meridionali della Puglia, mentre l'allerta gialla riguarda il Molise, la Basilicata, alcuni settori di Abruzzo, Calabria, Sicilia e il resto della Puglia.

Il maltempo è causato dalla discesa di un’area depressionaria dall'Europa centrale verso l'Italia. Questo fenomeno sta intensificando la ventilazione settentrionale, in particolare sui settori tirrenici delle regioni centro-meridionali, a causa di un minimo barico al suolo localizzato sulla Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, evidenziando il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree coinvolte.

