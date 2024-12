Kadyrov chiarisce il mistero del Cybertruck: Era solo uno scherzo a Musk

Ramzan Kadyrov ha smentito le speculazioni sul presunto dono di un Cybertruck da parte di Elon Musk, il celebre veicolo Tesla. Dopo settimane di voci e ipotesi sul possibile legame tra il leader ceceno e l'imprenditore, Kadyrov ha spiegato che tutto era un semplice scherzo. "Mi piace scherzare con lui sui social. Non mi ha dato l'auto, non era mia. Me ne sono uscito con uno scherzo...", ha dichiarato Kadyrov, chiarendo la situazione.

La vicenda era iniziata a settembre, quando il leader di Grozny aveva postato un video in cui soldati ceceni utilizzavano due Cybertruck per attività di controllo. Kadyrov aveva parlato di un "dono" ricevuto da Musk, scatenando speculazioni sulle sue relazioni con l’imprenditore vicino a Donald Trump e sulla sua alleanza con Putin nella guerra in Ucraina.

Elon Musk aveva prontamente negato ogni coinvolgimento, definendo "ritardato" chi avesse pensato che avesse regalato un Cybertruck a un generale russo. Ora, con le parole di Kadyrov, la questione sembra finalmente chiusa.

