Omicidio del CEO di UnitedHealthcare a New York: Un Nerd Fornisce Dati Chiave sull'Assassino?

Il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco a Manhattan, New York. La polizia sta indagando per identificare l'assassino, che ha sparato più volte a distanza ravvicinata. Secondo gli investigatori, Thompson aveva ricevuto minacce prima dell'omicidio. Alla guida di una delle più grandi aziende di assicurazioni e benefit farmaceutici negli Stati Uniti, la sua morte ha scosso profondamente la città.

Mentre la polizia offre una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni utili, un giovane appassionato di tecnologia, Riley Walz, ha fornito dati cruciali alle indagini. Walz, noto su X come @rtwlz, raccoglie e archivia dati sugli spostamenti delle e-bike a New York come hobby. La polizia ha riferito che il killer ha utilizzato una bici elettrica per fuggire dalla scena del crimine. Analizzando i suoi dati, Walz ha individuato l'unica bicicletta partita entro 10 minuti dalla sparatoria e diretta a nord, fornendo il numero identificativo della e-bike e gli orari di partenza e arrivo. Queste informazioni potrebbero aiutare la polizia a restringere l'area delle ricerche, utilizzando le telecamere presenti sul tragitto.

I tweet di Walz hanno ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, suscitando una varietà di reazioni: congratulazioni, dubbi sulla sua sanità mentale e discussioni sulle sue tesi investigative. Riguardo alla sua passione, Walz ha commentato: "Mi rendo conto di quanto possa sembrare folle dire 'mi capita di recuperare dati delle bici elettriche'... Volevo solo fare un piccolo esperimento di visualizzazione dei dati...".

