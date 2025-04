Meloni tra i pochi leader europei apprezzati da Trump, secondo il New York Times

Giorgia Meloni è tra i pochi leader europei ad avere il favore di Donald Trump, secondo quanto riportato dal New York Times dopo l’incontro alla Casa Bianca. Durante un pranzo nella Cabinet Room e un colloquio nello Studio Ovale, Trump e il vicepresidente J.D. Vance hanno indicato le posizioni conservatrici e nazionaliste della premier italiana come un modello per l’intera Europa.

Il quotidiano statunitense descrive Meloni come perfettamente a suo agio nell’interazione con l’ex presidente americano, evitando richieste controverse e limitandosi a elogi e riferimenti ai temi più cari a Trump. Tra questi, spiccano la dichiarazione della premier di voler “rendere l’Occidente di nuovo grande”, un chiaro richiamo al motto trumpiano Make America Great Again, e il rifiuto condiviso verso i programmi sulla diversità e l’ideologia definita "woke".

Il New York Times evidenzia anche la prudenza con cui Meloni ha esteso un invito a Trump per una visita a Roma, suggerendo che potrebbe essere un’occasione per un confronto con altri leader europei. Nonostante l’assenza di un impegno formale da parte della Casa Bianca, l’auspicio delle istituzioni Ue è che Meloni possa fungere da intermediaria nei rapporti transatlantici, affrontando temi come i dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti.

