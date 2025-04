Elicottero precipita nel fiume Hudson a New York: un morto e tre feriti

Un elicottero è precipitato oggi nel fiume Hudson, a New York, provocando la morte di una persona tra le quattro a bordo. L'incidente è avvenuto nei pressi del Pier 40, dove alcuni testimoni hanno visto il velivolo spezzarsi in volo prima di cadere in acqua.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco al New York Post, le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per il recupero dei passeggeri. Le quattro persone a bordo sono state estratte dal fiume, ma non sono state rese note le condizioni dei tre sopravvissuti.

L'emittente Abcnews ha confermato la presenza di almeno quattro persone sul mezzo e il decesso di una di loro. Dopo l'incidente, la Guardia Costiera ha bloccato il traffico navale nella zona per agevolare le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell’area.

