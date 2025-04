Paul Schrader accusato di molestie sessuali dalla ex assistente: causa depositata a New York

Paul Schrader, regista e sceneggiatore 78enne noto per aver diretto American Gigolò e scritto i cult Taxi Driver e Toro scatenato, è stato accusato di molestie sessuali dalla sua ex assistente 26enne. La denuncia è stata presentata presso il tribunale di New York da Jane Doe, che ha lavorato con lui da maggio 2021 a settembre 2024.

Secondo la causa, l’aggressione sarebbe avvenuta durante il Festival di Cannes 2024, in occasione della prima del film Oh, Canada - I tradimenti. Jane Doe ha dichiarato che Schrader l’avrebbe attirata in una stanza d’albergo, baciata con la forza e ignorato le sue proteste, prima che lei riuscisse a fuggire. Tre giorni dopo, la giovane sarebbe tornata nella stanza dopo aver ricevuto chiamate insistenti in cui il regista sosteneva di essere "in fin di vita". Aprendo la porta, lo avrebbe trovato con indosso solo un accappatoio aperto.

La donna afferma di essere stata costretta a fare le valigie per Schrader "in un silenzio terrificante". La causa include presunti messaggi e dichiarazioni scritte in cui il regista avrebbe ammesso comportamenti inappropriati, tra cui un’e-mail in cui si legge: "Ho fatto una cazzata... Se sono diventato un Harvey Weinstein nella tua mente, allora ovviamente non hai altra scelta che mettermi nello specchietto retrovisore".

Secondo la denuncia, dopo aver rifiutato le sue avances, Schrader avrebbe interrotto il rapporto di lavoro. Un accordo transattivo era stato negoziato tra le parti, ma il regista avrebbe poi rifiutato di firmarlo, affermando di non poter vivere con quella decisione.

Il legale di Schrader, Philip Kessler, ha definito l’azione "una causa disperata, opportunistica e superficiale", sostenendo che le accuse siano "materialmente fuorvianti ed esagerate". Ha inoltre affermato che il regista "non ha mai avuto né tentato di avere rapporti sessuali con la ex assistente" e che Schrader si difenderà con decisione.