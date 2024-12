ATP Brisbane: Berrettini, Arnaldi e Djokovic protagonisti in Australia

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, rispettivamente numeri 34 e 37 del ranking ATP, apriranno la stagione 2025 partecipando al torneo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Per Arnaldi si tratta della seconda presenza dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, mentre Berrettini esordirà nel torneo del Queensland.

"Ho sentito parlare molto bene del torneo da altri giocatori. Ho giocato qui solo la United Cup, conosco l’atmosfera e la passione dei tifosi", ha dichiarato il 28enne romano, reduce dal secondo successo consecutivo dell’Italia in Coppa Davis. Berrettini punta a qualificarsi come testa di serie per l’Australian Open 2025.

Tra i partecipanti spicca anche il nome di Novak Djokovic. Il campione serbo, 10 volte vincitore dell’Australian Open, torna a Brisbane per la prima volta dal 2009. Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai, Djokovic cercherà il suo 100° titolo ATP, traguardo raggiunto solo da Jimmy Connors e Roger Federer nell’era Open.

In tabellone figura anche Nick Kyrgios, che tornerà in campo utilizzando il ranking protetto. Tra gli altri iscritti si segnalano Grigor Dimitrov (numero 10 ATP), Holger Rune (13) e Frances Tiafoe (18).

Il torneo di Brisbane promette spettacolo e un alto livello di competizione, aprendo al meglio la stagione tennistica 2025.

