Inizia a Massa Carrara Lunigiana Una stella di Natale dell'AIL’

‘’ Una stella di Natale dell'AIL l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma aiuta migliaia di persone a guardare lontano’’ questo lo sglogan 2024 anche della sezione provinciale di Massa-Carrara dell’'AIL Associazione di volontariato presieduta a livello provinciale dal noto dottor Ezio Szorenyi già Direttore dell’Unità Operativa Multizonale di Nefrologia e Dialisi dell’Asl di Massa e Carrara, tossicologo ed internista e noto studioso. L’Ail apuana , come è noto, è impegnata da oltre vent'anni, nelle campagne nazionali: ‘’Stelle di Natale’’ ed ‘’Uova di Pasqua’’. L’obiettivo – dice il dottor Szorenyi- è quello promuovere e sostenere la ricerca scientifica e nella realizzazione condivisa di progetti ed eventi al fine di sensibilizzare il territorio alla cultura della solidarietà, del volontariato e del “dono”. Scegliendo una Stella di Natale AIL, con una donazione minima di euro 13,00 si offre fiducia e speranza a chi affronta un percorso di cura difficile, sostenendo pazienti e famiglie nel guardare oltre le sfide del presente. Con il raccolto anche da queste iniziative- potremo fare ancora di più per i pazienti e le loro famiglie apuane; dunque posso dire che per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, appunto le Stelle di Natale AIL.” Il presidente aggiunge che grazie alle “Stelle” ogni anno “ possiamo elargire borse di studio per giovani ricercatori e supportiamo il Centro di Onco Ematologia apuano. L'AIL apuana . aggiunge: in occasione del Natale con: “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella: Stelle di Natale”, Szorenyi ricorda che “ era il 1989 quando, grazie all'intuizione della Presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL’’ Aggiungo infine che l’ AIL a livello nazionale nasce nel 1969 assieme ai primi reparti di Ematologia, con lo scopo di finanziare la ricerca scientifica e lo sviluppo di centri specializzati sul territorio nazionale. Nel tempo l’Associazione è riuscita a creare una rete di sostegno e assistenza diventando un punto di riferimento per l’Ematologia e per i pazienti in Italia. A Massa Carrara invece sorge il 10 giugno del 1999 con atto notarile. Anche quest’anno con i nostri preziosi volontari saremo presenti nelle seguenti piazze di Massa e Carrara dove saranno vendute le Stelle di Natale, in vaso e di cioccolato. Dunque sempre con una donazione minima di euro 13,00 proponiamo anche una stella di cioccolato “I Sogni di Cioccolato” al latte o fondente con nocciole intere tostate – gluten free.’’

Il Dr. Szorenyi illustra il calendario delle giornate che inizieranno dal cinque al quindici dicembre.” precisando che ‘’L’iniziativa gode del sostegno di Rai per la sostenibilità ESG ed è promossa sui canali RAI dal 2 all’8 dicembre 2024.’’:

‘’Si incomincia dice il presidente provinciale Ail di Massa-Carrara Giovedì 5 Dicembre: dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso la mensa aziendale dello stabilimento Baker Hughes di Massa; Venerdì 6 Dicembre: saremo a Massa presso l’esterno del presidio ospedaliero del NOA dalle ore 9,00 alle ore 13,30; e in Via Porta Fabbrica (sotto al Comune – davanti Caffetteria Ducale) intera giornata. Saremo contestualmente anche a Bagnone: Piazza Roma per l’intera intera giornata. Sabato 7 Dicembre sempre a Massa Via Porta Fabbrica (sotto al Comune – davanti Caffetteria Ducale) per l’intera giornata; presenti contestualmente ad Aulla in occasione del mercato settimanale dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed anche a Bagnone Piazza Roma; a Pontremoli Piazza Della Repubblica e a Fivizzano Piazza Medicea intera giornata. Domenica 8 Dicembre: a Massa in Via Porta Fabbrica (sotto al Comune – davanti Caffetteria Ducale) per l’ intera giornata: a Marina di Massa: Parrocchia “Servi di Maria” dalle ore 8,30 alle ore 13,00; Marina di Carrara: Parrocchia “Sacra Famiglia” Marina di Carrara dalle ore 9,30 alle ore 13,30, Per l’intera giornata nostre postazioni a Bagnone: Piazza Roma; a Pontremoli: Piazza Della Repubblica; a Fivizzano: Piazza Medicea. Venerdì 13 Dicembre: poi a Massa presso l’esterno del presidio ospedaliero del NOA dalle ore 9,00 alle ore 13,30; Domenica 15 Dicembre: a Marina di Carrara: Parrocchia “Sacra Famiglia” Marina di Carrara dalle ore 9,30 alle ore 13,30 ed ancora a Massa presso la Parrocchia “San Pio X” dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Nel caso di condizioni meteo avverse – avverte il dott Szorenyi - la postazione di Massa Via Porta Fabbrica sotto al comune – davanti alla Caffetteria Ducale - verrà posticipata a sabato 14 e domenica 15. ‘’ Per ulteriori informazioni: www.ail.it

Massa Carrara: bimba di 18 mesi muore dopo ricovero e trasferimento d'urgenza - Una bambina di 18 mesi è deceduta all'Ospedale del Cuore di Massa Carrara dopo essere stata ricoverata, dimessa e successivamente trasferita d'urgenza. La piccola, residente in provincia di Siena, era stata inizialmente portata al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena a causa di un malore.

Il Dott. Luca Fialdini Infermiere in Terapia Intensiva Adulti all’ Ospedale del Cuore - Massa è stato rieletto Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara - Il Dott. Luca Fialdini Infermiere in Terapia Intensiva Adulti alla Fondazione Toscana Cnr Gabriele Monasterio Ospedale del Cuore - Massa è stato rieletto Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara; guiderà l’Ordine per i prossimi 4 anni.

