Gli infermieri di Massa Carrara e Unitalsi si mobilitano per la giornata di prevenzione cardiovascolare dai Fratelli

Domani, sabato 8 febbraio, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, in collaborazione con la Fondazione "Opera Pia San Filippo Neri" e la sottosezione di Massa Carrara Pontremoli di UNITALSI, organizza una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Dalle 9 alle 14, presso la Scuola Paritaria "San Filippo Neri" di Viale Eugenio Chiesa, saranno offerte visite gratuite per la prevenzione delle patologie cardiache.

Il Dott. Luca Fialdini, Presidente dell'Ordine e Infermiere in Terapia Intensiva Adulti presso la Fondazione Toscana CNR Gabriele Monasterio dell'Ospedale del Cuore, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, evidenziando come le malattie cardiovascolari siano in gran parte prevenibili attraverso l'adozione di stili di vita sani e la riduzione dei fattori di rischio modificabili, quali fumo, alcol, alimentazione scorretta e sedentarietà.

Rebecca Del Re, Consigliera dell'Ordine, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con la Fondazione "Opera Pia San Filippo Neri", ribadendo l'importanza della prevenzione come investimento per il futuro e il ruolo cruciale degli infermieri nel sensibilizzare la popolazione su stili di vita sani, vaccinazioni e screening.

UNITALSI garantirà la presenza dei suoi volontari per assistere e accompagnare le persone con difficoltà a raggiungere la struttura, sottolineando l'importanza di rendere le cure accessibili alle persone fragili attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato.

Questa iniziativa si inserisce nel Progetto "Giornate di prevenzione della salute Pellegrini di speranza", promosso in occasione del Giubileo Ordinario indetto da Papa Francesco, con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la diffusione di stili di vita salutari per prevenire danni irreversibili alla salute.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara. (opimassacarrara.it)

