Maltempo in Toscana: soccorsi a Grosseto e frane a Massa Carrara

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Toscana oggi, 26 febbraio 2025, causando disagi nelle province di Grosseto e Massa Carrara.

In provincia di Grosseto, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due persone rimaste intrappolate nella loro auto nel letto del torrente Gretano, tra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico. Durante l'attraversamento del corso d'acqua, il veicolo ha perso aderenza, inclinando sul lato sinistro e bloccando gli occupanti all'interno. I soccorritori hanno utilizzato un gommone da rafting per raggiungere e mettere in salvo i due passeggeri, che non hanno riportato ferite evidenti ma sono stati valutati dal personale medico sul posto.

Nel territorio di Massa Carrara, le intense piogge notturne hanno provocato frane e allagamenti. Una frana nel comune di Montignoso ha portato alla chiusura della strada comunale per Vietina, isolando temporaneamente la frazione. Le autorità locali, tra cui vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale, sono al lavoro per sgomberare i detriti e ripristinare il passaggio entro il primo pomeriggio. Inoltre, a Carrara, tra l'1:30 e le 3:00, sono caduti circa 60 millimetri di pioggia, causando l'innalzamento dei torrenti Carrione e Parmignola, ora rientrati nei livelli di guardia. Si segnalano allagamenti in via Argine Destro ad Avenza, dove la protezione civile è intervenuta per assistere una famiglia, e piccole frane tra Bedizzano e Codena e a Linara. Un albero è caduto nel parco di San Ceccardo alla Fabbrica.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Toscana e in altre 11 regioni, tra cui Calabria, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia e Umbria. A Napoli, in particolare, sono stati chiusi i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e l'accesso alle spiagge pubbliche a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il maltempo persisterà nelle prossime ore, con piogge diffuse e possibili nevicate a quote superiori ai 1.000 metri. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione alle comunicazioni ufficiali per aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sulla viabilità.

