Massa Carrara, Montignoso: coppia di anziani trovata morta in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Nella mattina di lunedì 17 febbraio 2025, a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Alberto Maghelli, 85 anni, e della moglie Tilde Buffoni, 80 anni, nella loro abitazione situata nella frazione di Capanne. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita, configurando un caso di omicidio-suicidio.

A dare l'allarme è stato il fratello di Maghelli, che ha trovato i corpi nella camera da letto matrimoniale. Non sono stati rilevati segni di effrazione; le chiavi erano inserite nella porta dall'interno.

Alberto Maghelli era un ex insegnante di tecnica alle scuole medie di Montignoso, noto per il suo impegno nelle tradizioni locali e autore di libri sulla storia del paese. Tilde Buffoni aveva lavorato per molti anni come infermiera presso l'Ospedale del Cuore di Massa.

Il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, ha espresso il cordoglio della comunità, definendo la scomparsa della coppia "una ferita grossissima per la nostra comunità". Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri per chiarire le esatte circostanze dell'accaduto.

