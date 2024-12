PlayStation porta il gioco al Gasometro Italgas di Torino

Dal 2 al 4 dicembre, la struttura sarà protagonista di un’iniziativa speciale, per raccontare quanto il gioco possa essere ovunque e in ogni cosa

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare, nell’ambito della campagna “Play has no limits”, un’originale attivazione presso il Gasometro Italgas di Torino, situato in prossimità delle storiche officine del Gruppo nell’area di Vanchiglia e a ridosso del Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino. A partire dalle ore 17:00 del 2 dicembre la struttura diventerà una vera e propria arena interattiva dinamica, regalando ai partecipanti un’esperienza fuori dall’ordinario.

L’ex Officina per la produzione del gas Vanchiglia, nota come Gasometro, costruita nel 1863 e dismessa alla fine degli anni ’50 del ‘900, si trasforma fino al 4 dicembre, in uno schermo di gioco, grazie all’installazione di 600mq di luci led, per un totale di 15.000 pixel.

Attraverso un applicativo interattivo gli utenti potranno giocare a “Match the Shapes” con l’installazione luminosa: una pioggia continua degli inconfondibili simboli PlayStation® sfiderà i riflessi dei partecipanti che, attraverso un’apposita pulsantiera, dovranno far combaciare le quattro forme iconiche. Una dimostrazione che il gioco può nascere sempre e ovunque, anche nei luoghi più inaspettati.

Questa iniziativa declina sul territorio nazionale la campagna globale di Sony Interactive Entertainment “Play has no limits”, che intende celebrare il valore del gioco, in tutte le sue forme. Un invito a guardare il mondo con occhi diversi trasformando luoghi, oggetti della quotidianità e, persino monumenti industriali, come nel caso del Gasometro di Torino, in scenari di meraviglia e interazione.

L’area interessata dall’installazione è stata scelta perché riveste un ruolo di importanza storica per l’intera città, che ha fatto dei suoi gasometri un simbolo di riconoscimento e di appartenenza. La Vanchiglia oggi è inoltre protagonista di un’importante opera di riqualificazione complessiva, per un totale di 44mila metri quadrati: qui sorgerà il nuovo polo dell’innovazione di Italgas. Un nuovo campus dove poter proseguire sulla strada della ricerca e dell’innovazione, aspetti che da sempre caratterizzano il Gruppo torinese.

https://www.youtube.com/watch?v=sdA6d0oQ4Cc

PlayStation Portal: un nuovo capitolo si apre con lo streaming in cloud - Hiromi Wakai VP di Product Management. "Poco più di un anno fa, abbiamo presentato PlayStation Portal, il nostro dispositivo portatile dedicato al gaming, con l'ambizione di offrire un'esperienza di gioco da console di alta qualità ovunque tu sia.

Playstation Card vs. Playstation Plus Card: Qual è la Differenza? - Per i gamer italiani, comprendere la differenza tra una Playstation Card e una Playstation Plus Card è essenziale per ottenere il massimo dalla propria esperienza di gioco. Vediamo cosa offre ciascuna carta, come si differenziano e quale potrebbe essere la scelta migliore per te.

Star Wars Jedi: Survivor disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One - Dopo l'iniziale pubblicazione su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, oggi Respawn Entertainment, in collaborazione con Lucasfilm Games, porta Star WarsJedi: Survivor, acclamato dalla critica e vincitore del Grammy Award 2023, ai giocatori di tutto il mondo su console PlayStation 4 e Xbox One.