Kate Middleton accoglie l'emiro del Qatar: primo impegno ufficiale dopo la chemioterapia

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha ripreso i suoi doveri reali partecipando a un'importante visita di Stato insieme al principe William. A Londra, i due hanno accolto l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, accompagnato da Sheikha Jawaher, la prima delle sue tre mogli. Questa apparizione segna il ritorno ufficiale di Kate alle attività pubbliche dopo aver completato il trattamento chemioterapico.

Assente all'evento la regina Camilla, ancora convalescente a causa di un'infezione al torace e invitata dai medici a limitare gli impegni per non affaticarsi. L'emiro e la consorte hanno preso parte a una cerimonia solenne che ha incluso un giro in carrozza lungo il Mall, una visita all'Abbazia di Westminster e un discorso ufficiale di Al Thani alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord.

La giornata si è conclusa con un banchetto di Stato nella sala da ballo di Buckingham Palace, organizzato da re Carlo. Kate Middleton non era presente, ma hanno partecipato sia la regina Camilla sia il principe William. Durante il banchetto, re Carlo e l'emiro del Qatar hanno pronunciato discorsi in presenza di alti dignitari, inclusi rappresentanti di entrambi i Paesi. Tra gli ospiti, anche il primo ministro britannico Keir Starmer, alla sua prima partecipazione a un evento diplomatico di questo livello.

Il programma della visita prevede inoltre colloqui bilaterali tra l'emiro Al Thani e Starmer a Downing Street, focalizzati sul rafforzamento delle relazioni economiche e politiche tra Regno Unito e Qatar. Un portavoce del Foreign Office ha sottolineato l'importanza dei legami tra i due Paesi, dichiarando che queste relazioni sono fondamentali per la prosperità, la crescita e la sicurezza britannica.

Kate Middleton celebra l'amore e il perdono al concerto natalizio: un messaggio per Harry? - Kate Middleton, Principessa del Galles, hacondiviso un toccante messaggio in occasione del suo annuale concerto di canti natalizi 'Together At Christmas', tenutosi presso l'Abbazia di Westminster. Nella lettera indirizzata ai 1.600 partecipanti, ha sottolineato l'importanza dell'amore, della gentilezza e del perdono, specialmente durante il periodo natalizio.

Kate Middleton: amore ed empatia per chi soffre di dipendenze - La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha recentemente espresso un forte sostegno alle persone affette da dipendenze, sottolineando l'importanza di amore ed empatia nel loro percorso di recupero. In occasione della Settimana della Sensibilizzazione sulle Dipendenze, che inizia il 30 novembre, la principessa ha dichiarato: "La dipendenza non è una scelta.

Kate Middleton e la Duchessa Sophie: Un Legame Rafforzato dalla Malattia - Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha affrontato un periodo difficile nell'ultimo anno, dedicandosi alle cure per un tumore e rimanendo lontana dai riflettori. Alla fine dell'estate, ha annunciato di essere ufficialmente libera dalla malattia.