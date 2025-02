Kate Middleton: come è cambiata la principessa del Galles dopo il matrimonio

Kate Middleton, Principessa del Galles, ha apportato significativi cambiamenti personali dopo aver sposato il Principe William. Uno degli adattamenti più evidenti riguarda la sua dizione. Secondo l'esperta reale Katie Nicholl, nel suo libro "Kate: The Future Queen", Kate ha adottato un accento più raffinato, posizionando le mani in grembo per evitare di toccarsi i capelli e parlando con un accento impeccabile.

Una compagna di scuola di Kate alla St Andrew's Prep ha osservato che la sua voce è completamente cambiata, diventando molto elegante rispetto al passato. Il biografo reale Omid Scobie ha notato che l'accento della Principessa è "ancora più raffinato" di quello del marito. Sebbene Kate non abbia mai dichiarato pubblicamente di aver seguito lezioni di dizione, si ritiene che abbia lavorato con il coach vocale Anthony 'Ant' Gordon Lennox prima del matrimonio reale del 2011 per affinare il suo accento e prepararsi al meglio per il ruolo pubblico.

Nel tempo, le abilità oratorie di Kate sono notevolmente migliorate. Ora pronuncia discorsi con sicurezza e disinvoltura, come dimostrato nel suo intervento inaugurale "Shaping Us". Questa evoluzione è evidente rispetto alla sua prima intervista televisiva nel 2010, in occasione del fidanzamento reale, durante la quale si sentiva ansiosa e poco a suo agio.

L'attrice Meg Bellamy, che interpreta una giovane Kate nella sesta stagione di "The Crown", ha lavorato con un coach di dizione per replicare l'accento della Principessa, imparando a parlare in modo "molto posh e preciso" e "attraverso un sorriso permanente".

Kate Middleton condivide un nuovo ritratto per la Giornata Mondiale contro il Cancro - In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso una fotografia scattata dal figlio minore, il Principe Louis, di 6 anni. Nell'immagine, Kate appare sorridente, in piedi su un tronco d'albero nel bosco, con le braccia aperte, indossando un cappotto, guanti e cappello, mentre la luce del sole invernale filtra tra gli alberi spogli.

Kate Middleton celebra il primo compleanno dopo l'intervento: gli auguri di Carlo e Camilla - Kate Middleton compie oggi 43 anni e festeggerà il compleanno nella residenza di Windsor insieme al marito William, principe del Galles, e ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Questo anniversario arriva a pochi giorni dal primo anniversario del suo intervento chirurgico addominale, avvenuto il 16 gennaio scorso.

Kate Middleton accoglie l'emiro del Qatar: primo impegno ufficiale dopo la chemioterapia - La principessa del Galles, Kate Middleton, ha ripreso i suoi doveri reali partecipando a un'importante visita di Stato insieme al principe William. A Londra, i due hanno accolto l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, accompagnato da Sheikha Jawaher, la prima delle sue tre mogli.