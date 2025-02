Kate Middleton condivide un nuovo ritratto per la Giornata Mondiale contro il Cancro

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso una fotografia scattata dal figlio minore, il Principe Louis, di 6 anni. Nell'immagine, Kate appare sorridente, in piedi su un tronco d'albero nel bosco, con le braccia aperte, indossando un cappotto, guanti e cappello, mentre la luce del sole invernale filtra tra gli alberi spogli. La foto è stata scattata nei boschi di Windsor.

A corredo dell'immagine, la Principessa ha scritto: "Non dimenticate di nutrire tutto ciò che sta oltre la malattia", firmando con una semplice "C" per Catherine.

Questo gesto segue l'annuncio di Kate, avvenuto lo scorso gennaio, riguardante la remissione del tumore che le era stato diagnosticato nel marzo 2024. Dopo aver completato la chemioterapia preventiva a seguito di un intervento chirurgico all'addome nel gennaio 2024, la Principessa ha ripreso gradualmente i suoi doveri reali. Recentemente, ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra, dove era stata in cura, per ringraziare il personale medico e sanitario.

Kate ha spesso sottolineato l'importanza di trascorrere del tempo nella natura durante il suo percorso contro il cancro, evidenziando il "potere curativo della natura" per la sua salute fisica e mentale. L'immagine condivisa per la Giornata Mondiale contro il Cancro riflette questo sentimento.

