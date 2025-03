Kate Middleton celebra il giorno di San Patrizio con le Guardie Irlandesi

La Principessa del Galles Kate Middleton ha partecipato alla tradizionale parata di San Patrizio presso la Wellington Barracks di Londra. In qualità di colonnello delle Guardie Irlandesi, ruolo assunto nel 2022, Kate ha presenziato all'evento dopo aver saltato l'edizione precedente a causa di problemi di salute.

Durante la cerimonia, la Principessa ha consegnato medaglie per il lungo servizio e la buona condotta ai soldati del reggimento. Ha inoltre distribuito i tradizionali rametti di trifoglio agli ufficiali e ai militari, inclusa la mascotte del reggimento, il levriero irlandese Turlough Mor, affettuosamente chiamato "Seamus".

Poi Kate si è unita ai soldati nella mensa, dove ha sorseggiato una mezza pinta di Guinness e ha conversato con loro riguardo alle loro esperienze, comprese le recenti missioni all'estero e l'addestramento delle truppe ucraine. Il soldato Barry Loughlin ha dichiarato: "Voleva sapere come stavano andando le cose con i ragazzi in generale. Era davvero gentile e molto affettuosa. Ero un po' agitato. Si capiva che aveva un interesse sincero per noi".

La parata di quest'anno ha segnato il 125º anniversario della fondazione delle Guardie Irlandesi, istituite dalla regina Vittoria nel 1900 in riconoscimento del coraggio dimostrato dai reggimenti irlandesi durante la guerra boera.

Per l'occasione, la Principessa ha indossato un cappotto verde bottiglia di Alexander McQueen, abbinato a un cappello coordinato e alla spilla delle Guardie Irlandesi, completando il suo look con stivali neri.

Questo evento ha segnato il ritorno di Kate alle celebrazioni del giorno di San Patrizio dopo l'assenza dell'anno precedente dovuta al suo percorso di cura contro il cancro. La sua presenza ha sottolineato il suo impegno e la sua dedizione nei confronti del reggimento delle Guardie Irlandesi.

Kate Middleton: come è cambiata la principessa del Galles dopo il matrimonio

Kate Middleton condivide un nuovo ritratto per la Giornata Mondiale contro il Cancro

Kate Middleton celebra il primo compleanno dopo l'intervento: gli auguri di Carlo e Camilla