Angelo Madonia: Sono sereno dopo 'Ballando con le Stelle', grazie a tutti per l'affetto

Angelo Madonia, dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle, si è rivolto ai suoi fan tramite una diretta Instagram, mostrando serenità e gratitudine. "Sto bene, sono sereno", ha dichiarato, ringraziando chi gli ha mostrato affetto e solidarietà in questi giorni difficili: "Ho ricevuto un’ondata di vicinanza e amore. Mi ricorderò sempre di tutto questo".

Madonia ha scelto di non soffermarsi sui dettagli della sua esclusione, preferendo condividere il suo stato d'animo: "Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo. L’ho fatto serenamente, circondato dalle persone a me care, la mia vera ricchezza". Ha aggiunto: "Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo. Si va avanti, i problemi della vita sono altri".

Il ballerino ha evitato ogni polemica, dichiarando: "Probabilmente tanti si aspettavano un mio intervento polemico, ma non ho nulla da dire rispetto a questa vicenda. È andata così e sono qui solo per dirvi grazie".

Durante la diretta, un commento provocatorio di un utente ha sollevato la possibilità che avrebbe potuto ballare con Sonia Bruganelli. Con un sorriso, Madonia ha risposto: "Forse, chi lo sa".

Infine, ha inviato un messaggio di incoraggiamento ai concorrenti ancora in gara: "Per chi continua a ballare, un grande in bocca al lupo. Che vinca il migliore".

