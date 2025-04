Ema Stokholma rivela dettagli intimi su Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli risponde

Durante la trasmissione "Obbligo o Verità" del 31 marzo 2025, condotta da Alessia Marcuzzi, la speaker radiofonica Ema Stokholma ha confessato di aver avuto rapporti intimi nei camerini del programma "Ballando con le Stelle". Alla domanda della Marcuzzi se avesse mai avuto esperienze intime sul luogo di lavoro, Stokholma ha risposto affermativamente, specificando che ciò è avvenuto durante la sua partecipazione al talent show di Rai 1 nel 2022. Pur senza menzionare esplicitamente il nome, il riferimento sembrava essere al ballerino Angelo Madonia, con cui aveva una relazione all'epoca.

Le dichiarazioni di Stokholma hanno suscitato la reazione di Sonia Bruganelli, attuale compagna di Madonia e concorrente nell'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle". Bruganelli ha commentato su Instagram: "Certo che io davvero non avevo capito niente del format". Ha poi aggiunto: "Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors", taggando Angelo Madonia nel post.

Queste dichiarazioni hanno acceso discussioni sul dietro le quinte del popolare show di danza, portando l'attenzione sulle dinamiche personali tra i partecipanti.

