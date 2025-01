Carolyn Smith: Chi è la giudice di Ballando con le stelle ospite a Verissimo

Carolyn Smith sarà oggi, sabato 25 gennaio, ospite del programma Verissimo. La celebre coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita e il suo percorso.

Nata in Scozia nel 1960, Carolyn scopre l’amore per la danza fin da piccolissima, iniziando a ballare a soli tre anni. Dopo essersi appassionata alla danza classica, a 15 anni si specializza in danza latino-americana, partecipando a competizioni internazionali e raggiungendo le finali di campionati europei, mondiali e del Grand Slam.

Un infortunio la costringe ad abbandonare le gare agonistiche, portandola a trasferirsi in Italia, dove si dedica all’insegnamento e alla coreografia. Nel 2012 fonda la Carolyn Smith Dance Academy, con nove sedi in Italia e altre in Europa, inclusi Regno Unito, Russia, Ucraina e Polonia. Carolyn ricopre anche il ruolo di giudice internazionale nelle competizioni di danza latino-americana. Dal 2007 è uno dei volti più iconici di Ballando con le stelle, dove svolge il ruolo di giudice.

Nel 2015 inizia una dura battaglia contro il cancro al seno, affrontando una recidiva nel 2017 e nuovamente nell’estate del 2022. Durante un’intervista a Verissimo, Carolyn ha spiegato che è sottoposta a chemioterapia ogni tre settimane per contenere la malattia, con la speranza che la ricerca medica possa trovare nuove soluzioni. Nel 2017 ha pubblicato il libro Ho ballato con uno sconosciuto, un racconto personale della sua lotta contro il tumore.

Nel 1986 Carolyn si trasferisce in Italia dopo aver incontrato a Londra un ballerino torinese, con il quale si sposa. Dopo la separazione, nel 1997 ritrova l’amore con Ernestino Michielotto, ballerino e coreografo conosciuto durante le competizioni. La loro storia d’amore rappresenta una delle tappe più importanti della sua vita personale e professionale.

