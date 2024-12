Coppa Davis: Final 8 in Italia dal 2025 al 2027, Jannik Sinner guida gli azzurri campioni in carica

L'Italia ospiterà la Final 8 della Coppa Davis dal 2025 al 2027, a partire dall'edizione del 2025 che si terrà a Bologna. L'annuncio è stato dato dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF) durante la cerimonia di sorteggio degli incontri del primo turno dei Qualifiers, previsti per febbraio.

In qualità di nazione ospitante, l'Italia sarà automaticamente qualificata per la Final 8 di novembre, offrendo agli azzurri l'opportunità di difendere in casa i titoli conquistati nel 2023 e nel 2024. La squadra italiana, guidata da Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, ha recentemente consolidato la sua posizione di rilievo nel panorama tennistico internazionale.

L'Olanda, finalista nel 2024, ha ricevuto una wild card che le permetterà di accedere direttamente al secondo turno dei Qualifiers a settembre, fase che sostituisce l'ormai eliminata fase a gironi.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi, ha espresso grande soddisfazione per la decisione dell'ITF, sottolineando che questo riconoscimento premia gli sforzi del tennis italiano e rafforza l'impegno nel rendere questo sport sempre più accessibile al pubblico. Ha inoltre ricordato l'accordo quadriennale con SuperTennis per la trasmissione in chiaro delle principali competizioni a squadre per nazioni, garantendo così una maggiore visibilità agli appassionati.

