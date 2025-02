Scontro in Coppa Davis tra Belgio e Cile: Garin si ritira dopo collisione con Bergs

Durante il match di Coppa Davis tra Belgio e Cile, valido per il primo turno di qualificazione, si è verificato un episodio controverso tra Zizou Bergs e Cristian Garin. Nel terzo set, il belga Bergs, numero 60 del mondo, ha vinto uno scambio prolungato, ottenendo il break decisivo. Durante l'esultanza, correndo verso il pubblico con l'indice alzato, ha accidentalmente travolto sotto rete Garin, che gli dava le spalle. Il tennista cileno è caduto a terra a seguito dell'impatto.

Bergs si è immediatamente scusato, ma Garin non ha accettato le scuse e ha richiesto la squalifica dell'avversario. La partita è stata sospesa per circa 20 minuti. Al rientro in campo, Garin è rimasto seduto in panchina, rifiutandosi di continuare a giocare. L'arbitro ha quindi assegnato un penalty game a favore di Bergs, che ha così conquistato la partita e garantito al Belgio il passaggio al secondo turno di Coppa Davis.

Successivamente, il Comitato Olimpico Cileno ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo indignazione per l'accaduto: "Desideriamo esprimere la nostra indignazione e incredulità per quanto accaduto oggi nella serie di Coppa Davis tra Belgio e Cile, dove il nostro tennista Cristian Garin ha subito un'aggressione da parte del giocatore Zizou Bergs durante un cambio di campo. Questa situazione ha causato una serie di conseguenze fisiche, certificate sul campo dal Medico Capo della delegazione e Direttore del COCH, dottor Alejandro Orizola".

Il comunicato prosegue affermando: "Abbiamo comunicato alla Federazione Cilena di Tennis la nostra piena collaborazione per intraprendere le azioni necessarie affinché questo deplorevole scandalo internazionale non rimanga impunito. Sosteniamo in questa ingiustizia il giocatore Cristian Garin, il capitano Nicolas Massú e tutta la squadra cilena di Coppa Davis".

