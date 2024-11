Coppa Davis 2024: Il Ministro Calderone in Tribuna Celebra il Trionfo del Tennis Italiano

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha assistito in tribuna alla finale di Coppa Davis a Malaga, esprimendo profonda emozione per la vittoria dell'Italia. "Ero a Malaga come tifosa, esattamente come un anno fa. Ho vissuto emozioni intense, soprattutto durante il match combattutissimo di Matteo Berrettini e ovviamente sul game finale di Sinner", ha dichiarato Calderone. "Le tribune colorate di azzurro hanno trascinato i nostri atleti, che hanno scritto una nuova pagina di storia per il tennis e lo sport italiano".

Il Ministro ha sottolineato l'importanza di questo successo per il movimento tennistico italiano, auspicando un "tris" di vittorie. "Dopo aver atteso tanti anni, tutti gli italiani appassionati di tennis sognano in grande, grazie a dei ragazzi incredibili e al lavoro della FITP, di cui voglio rendere merito ad Angelo Binaghi", ha aggiunto.

Calderone ha evidenziato l'unità e la determinazione dei giovani tennisti italiani, descrivendo l'inno di Mameli cantato a squarciagola al momento della consegna dell'Insalatiera come un'immagine che resterà nel cuore di tutti.

Infine, il Ministro ha sottolineato l'esempio di dedizione e sacrificio offerto dai tennisti italiani, auspicando che la politica possa trarre insegnamento da questi valori. "La politica può solo imparare dalla dedizione, dai sacrifici e dalla costanza di questi ragazzi e delle ragazze che stanno rendendo grande la nostra Italia", ha concluso.

