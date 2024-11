Jannik Sinner si diverte con il golf tra risate e relax post Coppa Davis

Dopo aver guidato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis, Jannik Sinner ha deciso di concedersi un momento di relax dedicandosi al golf. Tuttavia, il suo esordio sul green non è stato dei più brillanti. Un video condiviso sui social dal suo allenatore, Darren Cahill, mostra Sinner mentre tenta un colpo, ma manca completamente la pallina, suscitando le risate del padre e dello stesso Cahill.

Nonostante la sua abilità indiscussa nel tennis, Sinner ha ammesso in passato di essere un principiante nel golf. In un'intervista, ha dichiarato: "Sono veramente scarso ma mi piace". Per lui, il golf rappresenta un'opportunità per staccare dalla routine tennistica e immergersi nella natura. Ha raccontato che, inizialmente, non comprendeva appieno il gioco, ma grazie ai consigli del suo coach, ha iniziato a migliorare. Ciò che apprezza maggiormente è la possibilità di rilassarsi e dimenticare il cellulare durante le sessioni sul campo.

Dopo questo breve periodo di riposo, Sinner riprenderà gli allenamenti in preparazione del primo Slam della nuova stagione: gli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. L'obiettivo è continuare a costruire sul successo ottenuto in Coppa Davis e affrontare al meglio le sfide future.

