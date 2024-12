Edoardo Bove, malore in campo: condizioni stabili, squadra pronta per la Coppa Italia

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha rassicurato familiari e compagni con un "Grazie a tutti" dopo il malore accusato ieri durante la partita contro l'Inter al Franchi. Trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi, è stato ricoverato in terapia intensiva. La Fiorentina ha comunicato che, dopo una notte tranquilla, Bove è stato risvegliato ed estubato; è sveglio, vigile e orientato. Ha già parlato con la famiglia, la dirigenza viola, l'allenatore e i compagni, accorsi a trovarlo appena ricevuta la buona notizia. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti per determinare le cause dell'incidente. I medici del Careggi confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.

La Fiorentina ha ringraziato l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, i medici e il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. Gratitudine è stata espressa anche verso i tifosi viola e l'intero mondo del calcio per la vicinanza e il sostegno dimostrati in questo momento delicato.

Bove ha incoraggiato la squadra a tornare in campo mercoledì per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. Il club ha comunicato che, viste le notizie rassicuranti e dopo una videochiamata con Bove, la squadra ha deciso di preparare la sfida con l'Empoli. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha dichiarato: "Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri. Questa mattina abbiamo parlato con Bove; è sveglio, lucido e con la sua voglia di scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo, ma il ragazzo sta bene". All'uscita dell'ospedale, Ferrari ha aggiunto: "Il presidente Commisso ci ha chiamato tutta la notte e questa mattina ha parlato con il padre del ragazzo. Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì, quindi scenderemo in campo. C'è voglia di tornare a vincere grazie anche all'entusiasmo di Edoardo". Ferrari ha poi rivelato che Bove gli avrebbe detto in romanesco: "Voglio giocà, voglio giocà, fatemi uscire". Ha aggiunto che Bove sta sentendo la vicinanza di tutto il mondo del calcio, dello sport e della politica, che hanno espresso parole bellissime nei suoi confronti.

