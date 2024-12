Edoardo Bove, malore in campo contro l'inter: oggi nuovo bollettino medico

Il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è stato colto da un malore durante la partita contro l'Inter, portando alla sospensione del match. Al 16° minuto, Bove si è accasciato improvvisamente sul campo mentre si allacciava le scarpe. I compagni di squadra e gli avversari hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e Bove è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze. Attualmente è in coma farmacologico, ma i primi esami hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e cardio-respiratorio.

La Fiorentina ha comunicato che Bove sarà sottoposto a ulteriori valutazioni nelle prossime 24 ore. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha espresso vicinanza alla famiglia di Bove e alla Fiorentina, sottolineando che la salute del giocatore è la priorità assoluta.

Edoardo Bove, 22 anni, è in prestito alla Fiorentina dalla Roma, dove è cresciuto calcisticamente. Nato a Roma da madre italo-tedesca e padre di origini napoletane, ha iniziato la sua carriera nel Boreale Donorione prima di unirsi al settore giovanile della Roma nel 2012.

