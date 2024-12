Edoardo Bove in terapia intensiva dopo malore: escluse gravi complicazioni

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Careggi di Firenze dopo un malore durante la partita Fiorentina-Inter. Il 22enne si è accasciato al suolo al 16° minuto del primo tempo, mentre si stava allacciando le scarpe. I compagni di squadra e lo staff medico sono intervenuti immediatamente, e Bove è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Al suo arrivo al pronto soccorso, Bove era stabile dal punto di vista emodinamico. I primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e al sistema cardio-respiratorio. Attualmente, il giocatore è sedato e ricoverato in terapia intensiva; ulteriori valutazioni sono previste nelle prossime 24 ore.

L'episodio ha scosso profondamente giocatori e tifosi. La partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Numerosi messaggi di solidarietà sono giunti dal mondo del calcio, con l'hashtag ForzaEdoardo che ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media.

La Fiorentina, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, ha ringraziato i tifosi e le squadre avversarie per il sostegno dimostrato, assicurando che ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Bove saranno forniti appena disponibili.

Malore per Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: partita sospesa e calciatore ricoverato in terapia intensiva - Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha subito un grave malore durante la partita di Serie A contro l'Inter, disputata il 1° dicembre 2024. Al 17° minuto, mentre si stava allacciando gli scarpini, Bove si è improvvisamente accasciato al suolo, provocando immediata preoccupazione tra compagni e avversari.

Malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: partita sospesa, giocatore in ospedale - Durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Inter, disputata oggi alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, 22 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo al 16° minuto di gioco. Il malore è avvenuto mentre Bove si stava allacciando gli scarpini durante una pausa del match.