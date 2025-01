Tragedia sull'Etna: Due Escursionisti Morti nella Valle del Bove

Due escursionisti hanno perso la vita in distinti incidenti sull’Etna, entrambi avvenuti nella zona della Valle del Bove. Un uomo di 60 anni è deceduto durante un’escursione, mentre un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Catania, ma non è sopravvissuto.

La Valle del Bove, nota per il suo paesaggio suggestivo e le sfide che presenta, si conferma un’area impegnativa per chi pratica escursionismo.

