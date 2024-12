Sanremo 2025: le reazioni dei Big esclusi dalla lista dei 30 artisti scelti da Carlo Conti

All'annuncio dei 30 Big in gara per il Festival di Sanremo 2025, diretto da Carlo Conti, non sono mancate le reazioni degli artisti esclusi. Tra delusione, ironia e silenzi, molti protagonisti hanno espresso il loro punto di vista, dando vita a un dibattito acceso tra i fan.

Al Bano, che aveva proposto due brani per partecipare, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso. Diverso l'approccio di Amedeo Minghi, il quale, pur senza polemiche, ha coinvolto i fan in un sondaggio sui social per commentare la lista dei selezionati. Minghi ha confermato di aver presentato più canzoni, ma si è mostrato pacato di fronte all’esclusione.

I Jalisse, storici vincitori di Sanremo 1997 con Fiume di parole, hanno invece optato per l'ironia. Con un video sui social, il duo ha brindato all’ennesima esclusione, arrivata per il 28° anno consecutivo, definendolo "un record incredibile" e mostrando uno spirito positivo nonostante il rammarico.

Chiara Galiazzo, anche lei esclusa, ha condiviso con i suoi follower una reazione leggera ma determinata. Attraverso le Storie su Instagram, la cantante ha annunciato che il brano presentato per questa edizione – già rifiutato l’anno precedente – sarà comunque pubblicato, sottolineando la sua volontà di non lasciarlo nel cassetto.

Sfera Ebbasta ha invece espresso la sua delusione con un gesto provocatorio sui social, accompagnato da una frase ironica: "Avevo tutti i requisiti per San Remo". Shade ha scelto di scherzare nelle sue Storie Instagram, mostrando autoironia e accennando a un possibile ritorno nel 2026. Tra battute e siparietti, il rapper ha coinvolto i fan in una narrazione leggera ma sincera.

Tra gli esclusi, anche artisti come Alex Britti, Raf, Irene Grandi, Enrico Nigiotti ed Ermal Meta. Quest’ultimo, in particolare, è stato tra i protagonisti delle edizioni passate dirette da Conti, alimentando il dispiacere dei fan che speravano in un suo ritorno. Francesco Gabbani, invece, è riuscito a ottenere un posto tra i 30 Big, confermando la fiducia del direttore artistico.

Carlo Conti ha spiegato che la selezione è stata estremamente complessa, considerando che almeno altri dieci artisti avrebbero meritato di calcare il palco dell’Ariston. Il direttore artistico ha comunque lasciato aperta la possibilità di un futuro ritorno per gli esclusi, accennando alla sua presenza anche per Sanremo 2026.

