Malore per Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: partita sospesa e calciatore ricoverato in terapia intensiva

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha subito un grave malore durante la partita di Serie A contro l'Inter, disputata il 1° dicembre 2024. Al 17° minuto, mentre si stava allacciando gli scarpini, Bove si è improvvisamente accasciato al suolo, provocando immediata preoccupazione tra compagni e avversari. I giocatori hanno prontamente chiamato i soccorsi e formato un cordone per proteggere la privacy del calciatore durante l'intervento medico. Bove è stato trasportato in barella fuori dal campo e trasferito d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze.

In serata, la Fiorentina ha rilasciato un comunicato ufficiale in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, informando che Bove è ricoverato in terapia intensiva sotto sedazione farmacologica. I primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e al sistema cardio-respiratorio. Il giocatore sarà rivalutato nelle successive 24 ore.

All'arrivo in ospedale Bove era cosciente e respirava autonomamente. In ospedale sono giunti l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, dirigenti del club, il presidente Rocco Commisso, il padre e la fidanzata del giocatore, oltre alla sindaca di Firenze, Sara Funaro. Anche diversi compagni di squadra, tra cui Biraghi, Martinez Quarta, Mandragora, Terracciano e Ranieri, hanno raggiunto l'ospedale per offrire il loro sostegno.

L'arbitro Daniele Doveri ha sospeso immediatamente la partita, con la Lega Serie A che ha comunicato il rinvio dell'incontro a data da destinarsi. Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati dal mondo del calcio, con club e giocatori che hanno espresso vicinanza a Bove attraverso i social media.

Questo episodio ricorda il malore subito da Evan Ndicka, difensore della Roma, durante una partita contro l'Udinese nell'aprile 2023. In quell'occasione, Ndicka si accasciò a terra a causa di uno pneumotorace, ma riuscì a recuperare e tornare in campo dopo la convalescenza.

La situazione di Edoardo Bove resta sotto stretta osservazione medica, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

