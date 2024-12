Sanremo 2025, i big festeggiano sui social tra emozioni e ironia

I 30 Big del Festival di Sanremo 2025, annunciati da Carlo Conti al Tg1, hanno invaso i social con messaggi carichi di emozione, ironia e felicità. Tra video spontanei, citazioni simboliche e omaggi al Festival, gli artisti hanno condiviso con i fan la gioia per la partecipazione alla kermesse musicale più attesa.

Achille Lauro, veterano di Sanremo, ha scelto di autocitarsi con una foto e la frase "Ci son cascato di nuovo", richiamando una delle sue canzoni più celebri. La giovane vincitrice di Amici 2024, Sarah Toscano, ha invece condiviso un video della sua emozionante reazione al momento dell'annuncio, catturata durante un pranzo in famiglia.

Brunori Sas, al debutto all’Ariston, ha pubblicato una foto accanto alla statua di Domenico Modugno, accompagnandola con la frase: "Felice di andare lassù, Con ti", un gioco di parole dedicato al direttore artistico Carlo Conti e al celebre brano Volare. Simone Cristicchi, di ritorno al Festival, ha optato per un messaggio semplice: "Felice di tornare a Sanremo".

Tony Effe ha già scaldato i motori con foto e video che lo ritraggono a Sanremo, accompagnati dalla frase "Tony Sanremo". Anche i rapper Emis Killa, Fedez e Bresh hanno celebrato l’annuncio: Emis con l’ironia di "Sant’Ermis", Fedez con un sobrio "Ci vediamo a Sanremo", e Bresh omaggiando la Liguria con "Drilliguria sanremo".

Gaia ha espresso la sua gioia con un breve "Ci si rivede in riviera", mentre Noemi ha dichiarato di non vedere l’ora di far ascoltare il suo brano in gara. I Modà hanno condiviso un video tenero e divertente: la mamma di Checco, dopo l'annuncio, lo sveglia per dargli la notizia.

Tra i grandi ritorni spiccano Rose Villain, Irama e The Kolors. Rose Villain ha scritto "I’m back", Irama ha salutato i fan con "Ci vediamo a febbraio", e i The Kolors, direttamente dal Belgio, hanno pubblicato un video dell’annuncio seguito insieme ai fan.

Marcella Bella, assente dalla competizione dal 2007, ha condiviso un video emozionante brindando alla notizia e dedicando un pensiero ai suoi sostenitori: "Dopo tanti anni, è una grande gioia per me e per i miei fan".

Sanremo 2025 si preannuncia già come un evento ricco di emozioni, creatività e talento.

