Napoli, 14enne in scooter non si ferma all’alt e investe un militare: controlli straordinari nella movida

Durante i controlli in piazza Dante a Napoli, un 14enne in scooter non si è fermato all'alt intimato da un militare dell'Esercito Italiano, investendolo nel tentativo di invertire la marcia. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, impegnati in un servizio straordinario nei punti nevralgici della movida partenopea, sono intervenuti immediatamente, bloccando il giovane. Il minorenne è stato condotto in caserma e denunciato per resistenza, prima di essere affidato ai genitori. Il ragazzo ha dichiarato di aver tentato la fuga per paura di perdere lo scooter.

Nella stessa area, altri cinque minorenni in scooter sono stati multati per la circolazione in zona pedonale. Durante le perquisizioni, che hanno coinvolto 70 giovani, quattro ragazzi tra i 15 e i 20 anni sono stati trovati in possesso di armi:

Piazzetta Montesanto : un giovane nascondeva un coltello a serramanico di 15 cm nella tasca.

Via Monteoliveto : un altro ragazzo portava una lama di 25 cm.

: un altro ragazzo portava una lama di 25 cm. Via Toledo e Via Santa Maria di Costantinopoli: due giovani avevano rispettivamente un coltello di 23 cm e un tirapugni in acciaio.

