Torino-Napoli: formazioni, orario e dove vedere la sfida in tv e streaming

Il Napoli torna protagonista in Serie A affrontando il Torino nella 14ª giornata. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, mirano a consolidare il primato in classifica, mentre i granata cercano punti preziosi per risalire posizioni.

Orario e dove vedere Torino-Napoli in TV

La partita si disputerà oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, accessibile sia in streaming tramite l'applicazione su dispositivi mobili e smart TV, sia attraverso il canale 214 del satellite per gli abbonati Sky che hanno attivato l'opzione Zona DAZN.

Probabili formazioni

Torino (3-5-2):- Portiere: Milinkovic-Savic

Difensori: Maripan, Coco, Masina

Centrocampisti: Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro

Attaccanti: Adams, Sanabria

Allenatore: Paolo Vanoli

Napoli (4-2-3-1):- Portiere: Meret

Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera

Centrocampisti: Anguissa, Lobotka

Trequartisti: Politano, McTominay, Kvaratskhelia

Attaccante: Lukaku

Allenatore: Antonio Conte

Il Torino, reduce da un periodo difficile, punta a invertire la rotta sfruttando il fattore casalingo. Il Napoli, dal canto suo, vuole mantenere la leadership in campionato, cercando di allungare sulle inseguitrici. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Serie A o le piattaforme dei rispettivi club.

