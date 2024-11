Albero di 15 metri cade nell'università di Salerno a causa del vento: tre feriti

Un albero di circa 15 metri è caduto oggi nel campus dell'Università di Salerno, a Fisciano, ferendo tre persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, nei pressi della facoltà di Ingegneria. Le vittime, di 48, 25 e 20 anni, sono state liberate dall'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarle dai resti dell'albero, sotto il quale sono rimaste intrappolate.

Il forte vento è stato la causa del cedimento del pino, che ha provocato lesioni multiple ai feriti. Due delle vittime sono state trasportate in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Salerno dalle ambulanze del 118. Uno dei feriti ha subito un trauma cranico. La Polizia di Stato sta indagando sull'accaduto.

