Salerno,15enne trovato in una pozza di sangue a Capaccio Paestum

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato gravemente ferito e privo di sensi in una pozza di sangue vicino alla sua abitazione nel centro di Capaccio Paestum. I familiari, non avendo sue notizie, hanno dato l'allarme. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essere stato vittima di un'aggressione da parte di coetanei, forse una spedizione punitiva. I familiari hanno riferito che fino alle 23:30 il ragazzo era in videochiamata con alcuni amici, prima che si perdessero le sue tracce.

I carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

