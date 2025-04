Salerno, sparatoria ad Atena Lucana: ladro ferito gravemente durante un controllo dei Carabinieri

Nelle prime ore dell'11 aprile 2025, nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana (Salerno), si è verificata una sparatoria tra i Carabinieri e tre individui a bordo di un veicolo rubato. I militari avevano predisposto un posto di blocco per intercettare l'auto sospetta. Alla vista delle forze dell'ordine, il conducente ha tentato la fuga, cercando di investire uno dei Carabinieri presenti.

Durante l'inseguimento, è stato esploso un colpo che ha colpito uno dei passeggeri, un uomo di circa 40 anni, ora ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Polla. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati fermati. Le autorità sospettano che i tre facciano parte di una banda responsabile di numerosi furti in abitazione nella zona. A causa dell'incidente, le rampe di ingresso e uscita dell'A2 presso Atena Lucana sono state temporaneamente chiuse per consentire i rilievi del caso.

Salerno,15enne trovato in una pozza di sangue a Capaccio Paestum - Un ragazzo di 15 anni è stato trovato gravemente ferito e privo di sensi in una pozza di sangue vicino alla sua abitazione nel centro di Capaccio Paestum. I familiari, non avendo sue notizie, hanno dato l'allarme. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Salerno, studente di Pagani muore durante gita scolastica a Malaga - Davide Calabrese, 18 anni, studente del liceo scientifico "Mangino" di Pagani (Salerno), è deceduto mentre era in gita a Malaga, in Spagna. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe contratto un virus influenzale che ha portato al ricovero nell'ospedale locale, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Maxi operazione contro la truffa al Servizio Sanitario Nazionale tra Napoli e Salerno: 70 indagati - Dalle prime ore di oggi, 11 marzo 2025, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del NAS nelle province di Napoli e Salerno. Circa 300 militari stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura partenopea.