Salerno, studente di Pagani muore durante gita scolastica a Malaga

Davide Calabrese, 18 anni, studente del liceo scientifico "Mangino" di Pagani (Salerno), è deceduto mentre era in gita a Malaga, in Spagna. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe contratto un virus influenzale che ha portato al ricovero nell'ospedale locale, dove le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Si ipotizza che la causa possa essere una miocardite conseguente all'infezione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La famiglia di Davide, nota nella comunità paganese, è giunta in Spagna per seguire da vicino gli sviluppi e organizzare il rimpatrio della salma. Il padre è direttore di banca a San Marzano sul Sarno, mentre la madre insegna lingue in un liceo del Salernitano.

Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social, sottolineando il dolore della comunità per la perdita di un giovane nel fiore degli anni.

La comunità scolastica del liceo "Mangino" e l'intera città di Pagani sono profondamente colpite dalla tragedia, stringendosi attorno alla famiglia Calabrese in questo momento di lutto.

Maxi operazione contro la truffa al Servizio Sanitario Nazionale tra Napoli e Salerno: 70 indagati - Dalle prime ore di oggi, 11 marzo 2025, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del NAS nelle province di Napoli e Salerno. Circa 300 militari stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

Salerno, esplosione al Municipio di Castel San Giorgio: danni e indagini in corso - Nella notte del 10 marzo 2025, intorno alle 2:30, un ordigno è esploso davanti al portone del Municipio di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. L'esplosione ha causato ingenti danni alla facciata dell'edificio e alle finestre circostanti. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime indagini.

Chi è Sabrina Salerno ospite a Verissimo: la showgirl racconta la sua battaglia contro il tumore al seno - Oggi, domenica 9 febbraio 2025, Sabrina Salerno sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante e showgirl condividerà la sua esperienza riguardo al periodo difficile che ha attraversato, parlando apertamente della sua lotta contro il tumore al seno.