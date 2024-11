Sonia Bruganelli a Belve: A Ballando con le stelle hanno costruito il mio personaggio polemico

Sonia Bruganelli, ospite di Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve in onda martedì 3 dicembre su Rai2, ha parlato apertamente della sua esperienza a Ballando con le stelle. Durante l’intervista, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, il suo ruolo è stato volutamente costruito per generare polemiche. "Ogni anno c’è un personaggio polemico e quest’anno ero io", ha spiegato senza mezzi termini.

Bruganelli ha rivelato di essersi sentita utilizzata per creare dibattiti e discussioni, attribuendo gran parte del successo di questa edizione proprio alle polemiche scatenate dal suo personaggio. "All’inizio credevo che a qualcuno interessasse vedere i miei miglioramenti nel ballo. Poi, quando ho notato che le mie coreografie duravano 50 secondi mentre quelle degli altri un minuto e mezzo, e il botta e risposta con la giuria prendeva più tempo, ho capito che il ballo era solo un pretesto", ha aggiunto.

Alla domanda di Fagnani sulla natura costruita della sua partecipazione, Bruganelli ha risposto senza esitazioni: "Certo, è ovvio. Quello che facevo era relativo, perché interessava creare hype intorno alle polemiche, e infatti quest’anno hanno funzionato più che mai".

Quando Fagnani le ha chiesto se l’esperienza fosse stata positiva, Bruganelli ha risposto con un secco "Insomma". Durante l’intervista, sono emersi anche dettagli sul suo rapporto con Angelo Madonia, l’ex marito Paolo Bonolis e altri aspetti della sua vita personale.

Sonia Bruganelli si infortuna di nuovo a Ballando con le stelle: terza costola fratturata - Sonia Bruganelli, concorrente dell'attuale edizione di "Ballando con le stelle" su Rai1, ha subito un nuovo infortunio durante le prove, riportando la frattura della terza costola. L'imprenditrice ha condiviso la notizia sui suoi profili social, esprimendo preoccupazione per l'impatto che questo incidente potrebbe avere sulla sua partecipazione al programma.

Scaletta Domenica In del 27 ottobre: Sonia Bruganelli ospite di Mara Venier - La puntata di Domenica In, che Mara Venier condurrà dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, andrà in onda domenica 27 ottobre 2024 su Rai 1, promettendo un mix di emozioni e approfondimenti. La trasmissione si aprirà con un talk show dedicato a Ballando con le Stelle, con ospiti i protagonisti di questa edizione: Alan Friedman, Tommaso Marini e Furkan Palali, che saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti di danza.

Ballando con le stelle: I Cugini di Campagna eliminati, Sonia Bruganelli si salva allo spareggio - Nella quarta puntata di *Ballando con le stelle* ci sono stati momenti di grande tensione e competizione. Il programma condotto da Milly Carlucci ha visto esibizioni intense e un doppio spareggio decisivo. Tra i protagonisti della serata, Sonia Bruganelli, accompagnata dal ballerino professionista Carlo Aloia, e i Cugini di Campagna con la maestra Rebecca Gabrielli.