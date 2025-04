Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: Desideravamo cose diverse

Sonia Bruganelli, ospite del programma "A Casa di Maria Latella", ha parlato apertamente della sua vita privata, soffermandosi sul matrimonio con Paolo Bonolis, conclusosi dopo 21 anni, e sulla sua attuale relazione con Angelo Madonia.

La coppia si era conosciuta quando Sonia aveva 23 anni ed era una studentessa universitaria, mentre Paolo ne aveva 37. Durante l'intervista, Bruganelli ha riflettuto sul momento in cui la loro relazione ha iniziato a deteriorarsi, attribuendolo a differenti fasi della vita: "Lui, superati i 60 anni, ha voglia di fermarsi e io per la prima volta mi ritrovo con i figli grandi, con una responsabilità diversa, mi chiedo cosa voglio". Ha aggiunto che Bonolis desiderava una "favola" che lei non si sentiva in grado di offrirgli.

L'opinionista ha inoltre ammesso di aver tradito il marito durante il matrimonio, attribuendo l'infedeltà a un periodo di crisi nella loro relazione, sottolineando che situazioni del genere possono verificarsi in un lungo rapporto.

Attualmente, Sonia Bruganelli è legata sentimentalmente ad Angelo Madonia, maestro di "Ballando con le stelle", di 13 anni più giovane di lei. Ha descritto Madonia come una persona mentalmente matura, nonostante la differenza d'età, evidenziando come le esperienze di vita influenzino la maturità individuale.

Paolo Bonolis ha dichiarato di aver "subito" la separazione, pur comprendendola, riconoscendo che l'amore si trasforma nel tempo. Nonostante la fine del matrimonio, entrambi mantengono un rapporto armonioso per il bene dei loro tre figli.

